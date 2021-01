Počet turistov na Morskom oku medziročne vzrástol o viac ako tretinu

Remetské Hámre 26. januára (TASR) – Národnú prírodnú rezerváciu Morské oko v blízkosti obce Remetské Hámre v Sobranskom okrese navštívilo v roku 2020 takmer 70.000 návštevníkov. Oproti roku 2019 ide o viac ako tretinový nárast. Ako na svojej internetovej stránke uvádza Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat, obľúbenosť lokality má aj svoje negatíva.



"V roku 2020 navštívilo Morské oko 69.682 návštevníkov," informujú ochranári s tým, že rok predtým to bolo 45.279 turistov. Ako dopĺňajú, "najsilnejším" dňom bola nedeľa 2. augusta, keď lokalitu navštívilo 1161 turistov a 41 cyklistov. Najobľúbenejším časom na prechádzky okolo jazera bola počas pracovných dní hodina medzi 13.00 a 14.00 h, počas víkendu okolo 15.00 h. Cyklisti chodievali k Morskému oku najviac okolo 13.00 h.



Správa CHKO však podotýka, že obľúbenosť lokality, ktorá sa vlani stala súčasťou novej prírodnej rezervácie Vihorlatský prales, so sebou prináša aj negatíva. "...úmerne sa zvyšuje aj čoraz častejšie poškodzovanie prírody, množstvo odpadkov v prírode, či porušovanie zákonov, ako napríklad vjazd motorových vozidiel do prírody," ozrejmuje. Ochranári preto vyzývajú verejnosť, aby sa pri návšteve najnavštevovanejšej prírodnej lokality v rámci východného Slovenska správali ohľaduplne a krásu vihorlatských bučín obdivovali v tichosti a všetky odpadky, ktoré si do územia priniesli, aj odniesli.