Počet ukrajinských detí, ktoré nastúpia do škôl, Trnava zatiaľ nepozná

Trnava 30. augusta (TASR) – Mesto Trnava disponuje menami 603 detí odídencov z Ukrajiny, ktoré navštevovali miestne základné školy v uplynulom školskom roku. Počet sa však k začiatku nového školského roka zmení vzhľadom na odchody a príchody ukrajinských rodín, a tak radnica zatiaľ nevie, koľko detí do deviatich mestských škôl skutočne nastúpi. Pre TASR to uviedol Peter Bestvina z referátu komunikácie mestského úradu.



Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine mesto Trnava poskytlo ubytovanie vo svojich ubytovacích priestoroch celkovo 22 odídencom. "Išlo podľa údajov sociálneho odboru o rodiny s deťmi. V marci sme ubytovali deviatich, v apríli bolo ubytovaných 14, v máji 19, júni desať a júli 13. V súčasnosti ubytovanie poskytuje mesto 13 odídencom. Počas doby ubytovania odišlo späť na Ukrajinu deväť odídencov," informoval Bestvina.



V júli bolo na radnici prihlásených a dostalo príspevok na ubytovanie 282 dospelých a 190 ukrajinských detí do 18 rokov, zároveň bude vyplatený príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi 132 subjektom, z toho 122 fyzických osôb a desať právnických osôb.