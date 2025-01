Počet úmrtí v meste Nitra bol vlani vyšší ako počet narodených detí

Nitra 9. januára (TASR) - Mesto Nitra malo v roku 2024 celkovo 75.208 obyvateľov. Vyplýva to zo štatistických údajov, ktoré zverejnila radnica.



Ako sa v nich konštatuje, v meste prevažovali ženy, ktorých v Nitre žije 34.428. Mužov je 30.283. "Pri chlapcoch a dievčatách je pomer opačný. Chlapcov je 5380 a dievčat je 5117," uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Z nitrianskych mestských častí má najviac obyvateľov sídlisko Klokočina, kde žije 16.954 ľudí. Nasleduje Chrenová so 14.014 obyvateľmi a Staré Mesto s 11.596 občanmi. Naopak, najmenšou súčasťou mesta a zároveň jedinou časťou s počtom obyvateľov pod 1000 sú Mlynárce s 583 obyvateľmi.



Vlani sa v Nitre narodilo 1151 detí, z toho 587 bolo chlapcov a 564 dievčat. "Najobľúbenejším chlapčenským menom v Nitre ostáva Jakub, aj keď iba veľmi tesne. Toto meno dostalo 24 detí. Ďalších 23 rodičov sa rozhodlo svojho syna pomenovať menom Samuel. V Nitre sa tiež narodilo 18 Oliverov. Populárnymi chlapčenskými menami sú tiež Filip, Dominik, Matúš, Adam, Damián, Šimon a Matej. Všetky tieto mená sa dostali do top desiatky," povedal Holúbek.



U dievčat rodičia najčastejšie volili meno Ema, ktoré vlani dostalo 21 detí. "V Nitre sa narodilo aj 18 Viktórií a 17 Elišiek. Ďalšie obľúbené mená sú Hana, Sofia, Nina, Olívia, Lea, Natália a Dorota," doplnil Holúbek.



Ako zároveň skonštatoval, v roku 2024 bolo v Nitre úmrtí výrazne viac ako narodení. "Opustilo nás až 1517 obyvateľov mesta, z toho 824 bolo mužov a 693 žien. V meste sa konalo 390 sobášov. Prevažovali civilné, tých bolo 243. Cirkevných sobášov sme zaznamenali 147. V Nitre povedalo svoje áno aj 49 cudzincov," dodal Holúbek.