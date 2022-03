Počet utečencov z Ukrajiny mapujú vo Veľkých Kapušanoch denne

Veľké Kapušany 1. marca (TASR) – Mesto Veľké Kapušany v Michalovskom okrese sleduje počet utečencov z Ukrajiny na svojom území každé ráno a každý večer. Pre TASR to v utorok povedal primátor Peter Petrikán s tým, že v utorok ráno ich bolo 71.



Pripomenul, že ubytovaných ľudí z Ukrajiny majú v meste od soboty 26. februára. „Každý deň sa však ich počet mení. Väčšinou je to tak, že prichádzajú, odchádzajú, zdržiavajú sa len jednu noc a idú ďalej, smerom na Košice,“ spomenul s tým, že prevažne to sú ženy. „Matky s deťmi boli tiež ubytované. Mali sme aj takú noc, že sme končili so 45 utečencami a v noci prišlo ďalších 140. Boli to však študenti vysokých škôl z Ukrajiny, prišli autobusmi a pokračovali v cestovaní ďalej,“ vysvetlil a doplnil, že situácia je premenlivá a všetko sa odvíja od toho, koľko utečencov prejde cez hranicu. Podotkol tiež, že viacerí ľudia cestujú ďalej smerom na vlak do Čiernej nad Tisou a na autobusy do Michaloviec.



Podľa neho vo Veľkých Kapušanoch pre týchto ľudí fungujú hotel a aj jedna ubytovňa. K dispozícii sú aj internát s telocvičňou. Primátor zhodnotil, že zatiaľ nebol pre príchod utečencov v meste žiadny problém a atmosféra na jeho území je pokojná.