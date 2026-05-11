Počet volebných obvodov v Lučenci sa zníži na tri, poslancov ostane 21
K diskusii o zmene volebných obvodov v Lučenci došlo na základe podnetu verejného ochrancu práv.
Autor TASR
Lučenec 11. mája (TASR) - V meste Lučenec budú počas jesenných komunálnych volieb tri volebné obvody namiesto siedmich, v ktorých obyvatelia mesta volili v roku 2022. Počet poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) ostane nezmenený, a to 21. O zmenách rozhodli mestskí poslanci na aprílovom zasadnutí MsZ.
K diskusii o zmene volebných obvodov v Lučenci došlo na základe podnetu verejného ochrancu práv. Ombudsman Róbert Dobrovodský pred časom na základe prieskumu dodržiavania rovnosti volebného práva upozornil, že mnohé samosprávy majú volebné obvody nastavené protiústavne. List od verejného ochrancu práv dostalo aj mesto Lučenec, kde bolo v rámci komunálnych volieb v minulosti vytvorených sedem volebných obvodov.
„V rámci pôvodných volebných obvodov nám nevychádzal priemer občanov, ktorí volili jedného poslanca. Rozdiely medzi jednotlivými volebnými obvodmi v počte občanov na jedného poslanca môže byť maximálne desať percent, my sme mali rozdiely 50 percent,“ skonštatovala na aprílovom zasadnutí vedúca oddelenia vnútornej správy lučeneckého mestského úradu Ivana Kášová.
Na zmenách vo volebných obvodoch začala radnica pracovať ešte začiatkom tohto roka. Mesto návrhy poslalo na pripomienkovanie poslancom, uskutočnilo sa i viacero pracovných stretnutí. Jedným z návrhov predložených na aprílové hlasovanie MsZ bolo zachovanie súčasných siedmich volebných obvodov s úpravami tak, aby bola dodržaná maximálna desaťpercentná odchýlka počtu obyvateľov na jedného poslanca. Ako na zasadnutí priblížil viceprimátor Pavol Baculík, daný variant by bol problematický pre vyše 230 občanov ulíc Begova, Karmána či Nejedlého, ktorí by po novom museli voliť v mestskej časti Opatová.
Lučeneckí mestskí poslanci nakoniec schválili alternatívu, ktorá počíta s vytvorením troch - počtom obyvateľov približne rovnako veľkých - volebných obvodov. V každom z nich si budú občania voliť siedmich mestských poslancov. Počet členov MsZ tak ostane aj v nasledujúcom volebnom období nezmenený, a to 21. Samotných obyvateľov mesta sa majú zmeny počas volebného dňa dotknúť čo najmenej. „Okrsky budú podobné, ak nie aj úplne rovnaké, ako boli predtým,“ uviedla Kášová.
