Počet zásahov a tragických nehôd v horách medziročne vzrástol

Poprad 18. januára (TASR) - Nárast zásahov aj nehôd s tragickým koncom zaevidovala vlani Horská záchranná služba (HZS) v porovnaní s tým predchádzajúcim. Kým v roku 2018 horskí záchranári zasahovali v 2763 prípadoch, v roku 2019 tento počet vzrástol o 4,5 percenta, čo je 2886 prípadov. Prevažne išlo o zásahy na lyžiarskych tratiach, ktorých bolo spolu 1973. Počet úrazov mimo lyžiarskych tratí stúpol o 19 percent.



„Kým v roku 2018 záchranári HZS pomáhali turistom, horolezcom, skialpinistom, paraglidistom, cyklistom a ostatným návštevníkom horských oblastí v 767 prípadoch, v roku 2019 to už bolo v 913 prípadoch. Prevažne išlo o zásahy na turistických značených chodníkoch a v ľahkom teréne mimo značené turistické trasy. V horolezeckom teréne nad II. stupeň obtiažnosti evidujeme 51 zásahov,“ uvádza na svojej webovej stránke HZS.



Celkovo zaznamenali šesť lavínových nehôd a jednu náročnú jaskynnú záchrannú akciu na poľskej strane Tatier.



Najviac zásahov mimo zjazdových tratí vykonali horskí záchranári vo Vysokých Tatrách (276), v Malej Fatre (141) a Veľkej Fatre (129). Na lyžiarskych tratiach bolo najviac úrazov v Nízkych Tatrách (1031), vo Veľkej Fatre (333) a vo Vysokých Tatrách (195). Celkovo vo voľnom teréne a na lyžiarskych tratiach mali najviac zásahov v Nízkych Tatrách (1136).



Čo sa závažnosti poranení týka, prevládali zväčša ľahké a stredne ťažké poranenia, pri ktorých bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný nárast o tri percentá. „Počet ťažkých zranení sa zvýšil o dve percentá. Oproti roku 2018, žiaľ, dramaticky narástol počet smrteľných nehôd, a to až o 25 percent. Kým v roku 2018 sme zaznamenali 32 smrteľných nehôd, v roku 2019 ich bolo až 40,“ dodáva HZS.



Najviac návštevníkov hôr, ktorí potrebovali pomoc horských záchranárov, bolo slovenskej národnosti - 52 percent, poľskej národnosti 16,6 percenta a českej necelých 12 percent.



Operačné stredisko tiesňového volania prijalo v minulom roku celkovo 1738 žiadostí o pomoc, čo je oproti predchádzajúcemu roku 11-percentný nárast. Väčšinou tak urobili prostredníctvom tiesňovej linky 18 300, cez ktorú prijali 70 percent žiadostí. Najviac tiesňových volaní bolo počas víkendov, sviatkov a prázdnin.



Počas takzvaného zlatého týždňa, teda od 24. decembra 2019 do 9. januára 2020 zasahovali záchranári HZS spolu v 366 prípadoch, z toho bolo 312 zásahov na lyžiarskych tratiach.