Počet žiadostí o zápis detí do škôlky v Nitre postupne klesá

Nitra 26. júna (TASR) - Počet žiadostí o prijatie detí do materských škôl (MŠ) v Nitre klesá. Vyplýva to zo správy, ktorú vypracoval mestský úrad.



Kým v roku 2023 rodičia podali 1808 žiadostí o prijatie detí do škôlky, v roku 2024 ich bolo 1525. „V tomto roku bolo podaných celkovo 1367 žiadostí. Niektorí zákonní zástupcovia podali žiadosť do viacerých MŠ a tak skutočný počet zapísaných detí bol 948. Na predprimárne vzdelávanie bude od 1. septembra 2025 prijatých 804 detí. Počet neprijatých detí je predbežne 144,“ uviedla radnica.



Aktuálne je mesto Nitra zriaďovateľom 28 škôlok, z ktorých dve sú súčasťou základných škôl. Ďalších 26 MŠ čakajú od budúceho školského roka zmeny. Radnica ich plánuje spájať a vytvoriť osem spojených škôlok s 26 organizačnými zložkami. „Celková kapacita MŠ je 130 tried s predpokladaným počtom 2663 detí,“ informoval mestský úrad.



Ako doplnil, mesto bude v školskom roku 2025/2026 zabezpečovať vzdelávanie v samostatných triedach aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. „V MŠ Piaristická pre 24 detí so zrakovým znevýhodnením a v MŠ Nábrežie mládeže pre sedem detí s mentálnym znevýhodnením,“ dodal magistrát.