Počet žiakov s COVID-19 sa v košických školách stabilizoval

Košice 19. októbra (TASR) – Počet pozitívne testovaných žiakov a zamestnancov škôl na ochorenie COVID-19 je porovnateľný s minulým týždňom. Uvádza to mesto Košice na svojej webovej stránke. Nový koronavírus v súčasnosti negatívne ovplyvňuje výučbu v 13 z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V karanténe je 570 detí.



K utorku evidujú infikovaných 17 žiakov a sedem zamestnancov škôl. Minulý týždeň malo pozitívny test na COVID-19 celkovo 21 žiakov a štyria zamestnanci. „Tento týždeň nám pribudli nové prípady na ZŠ Maurerova, Hroncova, Belehradská, Laca Novomeského, Staničná a Tomášikova. Najviac a to až 104 žiakov je v karanténe na ZŠ Maurerova, vysoké počty detí na online výučbe máme aj na ZŠ Drábova a Staničná,“ uviedla vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková.



V karanténe sú podľa magistrátu necelé tri percentá zo všetkých žiakov košických škôl. Online výučbu má namiesto prezenčnej celkovo 23 tried, oproti minulému týždňu ide o pokles o dve triedy.