Počet Žilinčanov opäť stúpol nad 80-tisícovú hranicu
V Žiline v roku 2025 zaznamenali mierny nárast mortality, keď zomrelo 1359 obyvateľov, pričom o 97 úmrtí viac evidovali medzi ženami.
Autor TASR
Žilina 22. januára (TASR) - Počet ľudí s trvalým pobytom v Žiline stúpol nad 80-tisícovú hranicu. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, podľa údajov zo žilinskej matriky žilo k 31. decembru 2025 v Žiline 80.112 obyvateľov s trvalým pobytom v meste.
Kým v roku 2024 klesol počet obyvateľov s trvalým pobytom v Žiline pod 80-tisícovú hranicu, vlaňajšie štatistiky zaznamenali ich nárast o 145. „Mesto v uplynulom roku privítalo aj 1063 najmenších Žilinčanov, pričom dievčat sa narodilo o 19 menej ako chlapcov. Medzi menami tradične dominovali Jakub, Tomáš, Matej, Dávid, Oliver, Diana, Olívia, Ema, Eliška, Nina,“ priblížila Ondrášová.
V Žiline v roku 2025 zaznamenali mierny nárast mortality, keď zomrelo 1359 obyvateľov, pričom o 97 úmrtí viac evidovali medzi ženami. V uplynulom roku sa v Žiline na spoločnú cestu životom vydalo 362 párov, z ktorých 216 dalo prednosť civilnému sobášu a 146 si svoje áno povedalo pred oltárom. Matrika zaznamenala aj 155 rozvodov.
