Bratislava 25. júna (TASR) - Pochod Hrdí na rodinu tento rok poukáže na tému Manželstvo chráni deti. Jeho 12. ročník sa uskutoční 20. júla o 15.00 h na Jakubovom námestí v Bratislave. Účastníkov čakajú diskusie, koncerty i súťaže. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytol organizátor podujatia Anton Chromík.



"Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci či hmotné zabezpečenie. Povzbudiť, aby ľudia na Slovensku neochudobňovali svoje deti o to najcennejšie - o svoju prítomnosť a lásku rodičov. Povzbudiť ich, aby prekonávali ťažké veci, ktoré prichádzajú v rodinách," uviedli organizátori na svojom webe.



Chromík priblížil, že pochod začne zhromaždením na Jakubovom námestí a následne bude pokračovať po hlavnom meste. "Pre tých, ktorí by prišli skôr, sa pred zhromaždením uskutoční diskusia viacerých vzácnych hostí o téme rodiny," priblížil. Po nej návštevníkov čakajú koncerty i súťaže. Pre deti budú pripravené balóny i skákací hrad.