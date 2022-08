Pochod Memento '68 pripomenul udalosti i dôsledky vojenskej invázie

Bratislava 21. augusta (TASR) - Skutočný, propagandou neskreslený význam udalostí z augusta 1968 a ich dôsledkov si v nedeľu v Bratislave pripomenuli účastníci pochodu Memento '68: Po stopách preliatej krvi. Podujatie vzdalo hold odvahe a obetiam tých, ktorí sa pred 54 rokmi postavili na odpor voči agresii.



Organizátori akcie z iniciatív Dokončime to a Mier Ukrajine zároveň upozornili, že prostredníctvom hybridnej vojny sa akt invázie armád Varšavskej zmluvy a vojenskej okupácie Československa znovu maskuje, dezinterpretuje ako bratská pomoc či ochrana. "Zľahčujú sa hospodárske, morálne a ekologické škody, ktoré priniesol, spochybňujú sa ľudské obete. Všetko toto si však chceme pripomenúť," uviedol za organizátorov Nikita Slovák.



Skúsenosť z okupácie 1968 by podľa iniciátorov podujatia mala byť vodidlom nielen pri spomínaní a nezabúdaní na udalosti z bývalého Československa, ale aj pri solidárnom postoji, humanitárnej pomoci a podpore Ukrajiny čeliacej v súčasnosti ruskej vojenskej agresii. V tejto súvislosti zverejnili petičnú iniciatívu s názvom 1968 - 2022: Tentokrát spolu zvíťazíme, do ktorej sa mohli zapojiť priamo na mieste aj účastníci podujatia.