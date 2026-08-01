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Pochod v Košiciach podporí úsilie o titul Európske hlavné zelené mesto
Košice súťažia o titul s dánskym Aalborgom, poľským mestom Bielsko-Biala, portugalským Portom a španielskou Zaragozou.
Autor TASR
Košice 1. augusta (TASR) - Košice sa dostali medzi päť finalistov uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Mesto Košice chce tento úspech a význam ocenenia predstaviť aj obyvateľom a návštevníkom, a to podujatím na Hlavnej ulici počas soboty a nedele (2. 8.) od 14.00 do 16.00 h. Ako informoval košický magistrát, obe verejné podujatia so sprievodom na podporu Košíc vo finále súťaže sa začínajú pred Historickou radnicou.
Košice súťažia o titul s dánskym Aalborgom, poľským mestom Bielsko-Biala, portugalským Portom a španielskou Zaragozou. „Európski odborníci ocenili najmä konkrétne výsledky mesta v oblasti udržateľnosti, adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, hospodárenia s vodou a využívania údajov o kvalite ovzdušia pri územnom plánovaní,“ uviedol magistrát. Postup do finále je podľa neho potvrdením, že zelená transformácia Košíc stojí na reálnych projektoch. Patria medzi nich obnova parkov a vnútroblokov, zelené strechy, lepšie hospodárenie s dažďovou vodou, energeticky úspornejšie mestské budovy, udržateľnejšia doprava, revitalizované verejné priestory, fontány a ďalšie opatrenia na zvyšovanie odolnosti mesta voči klimatickým zmenám.
„Košice nie sú mesto bez problémov. Ale sú mestom, ktoré má plán, projekty, partnerov a európske uznanie. Postup medzi päť finalistov je pre nás radosťou, ale aj záväzkom. Cez víkend chceme spoločným pochodom ukázať, že Košice si titul zaslúžia,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.
O víťazovi súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028 rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaza vyhlásia 8. októbra v portugalskom meste Guimaraes. Európska komisia tento titul udeľuje mestám s viac ako 100.000 obyvateľmi za výnimočné výsledky v oblasti udržateľnosti.
Košice súťažia o titul s dánskym Aalborgom, poľským mestom Bielsko-Biala, portugalským Portom a španielskou Zaragozou. „Európski odborníci ocenili najmä konkrétne výsledky mesta v oblasti udržateľnosti, adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, hospodárenia s vodou a využívania údajov o kvalite ovzdušia pri územnom plánovaní,“ uviedol magistrát. Postup do finále je podľa neho potvrdením, že zelená transformácia Košíc stojí na reálnych projektoch. Patria medzi nich obnova parkov a vnútroblokov, zelené strechy, lepšie hospodárenie s dažďovou vodou, energeticky úspornejšie mestské budovy, udržateľnejšia doprava, revitalizované verejné priestory, fontány a ďalšie opatrenia na zvyšovanie odolnosti mesta voči klimatickým zmenám.
„Košice nie sú mesto bez problémov. Ale sú mestom, ktoré má plán, projekty, partnerov a európske uznanie. Postup medzi päť finalistov je pre nás radosťou, ale aj záväzkom. Cez víkend chceme spoločným pochodom ukázať, že Košice si titul zaslúžia,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.
O víťazovi súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028 rozhodne finále, ktoré sa uskutoční 7. a 8. októbra, pričom víťaza vyhlásia 8. októbra v portugalskom meste Guimaraes. Európska komisia tento titul udeľuje mestám s viac ako 100.000 obyvateľmi za výnimočné výsledky v oblasti udržateľnosti.