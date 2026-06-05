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VIDEO: Pochod v kostýmoch v Trnave otvoril podujatie Romani et Barbari
Návštevníci sa tak zoznámia s vojenským aj civilným životom obyvateľov tej doby.
Autor TASR
Trnava 5. júna (TASR) - Pochod v dobových kostýmoch centrom Trnavy symbolicky otvoril podujatie Romani et Barbari 2026. To v sobotu (6. 6.) priblíži návštevníkom Archeoparku Cífer-Pác obdobie markomanských vojen a život na hranici Rímskej ríše v druhom storočí nášho letopočtu.
„Návštevníkov čakajú bojové ukážky, dobové remeslá, historická kuchyňa, odborné prednášky, interaktívne aktivity pre deti a dospelých a jedinečná atmosféra života na hranici Rímskej ríše,“ podotkol Daniel Dida z archeoparku.
Návštevníci sa tak zoznámia s vojenským aj civilným životom obyvateľov tej doby. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism dopĺňa, že účastníci interaktívnej hry budú plniť tematické úlohy a spoločne vytvoria model rímskeho pochodového tábora.
Archeológ Eduard Droberjar predstaví obdobie vlády markomanského kráľa Marobuda i vzťahy medzi Rimanmi a Germánmi pred vypuknutím markomanských vojen. Odborný pracovník Západoslovenského múzea v Trnave Andrej Sabov priblíži rímsku dobu na území západného Slovenska a rímsko-germánske kontakty v regióne. Boris Stoklas sa vo svojej prednáške zameria na numizmatiku a mince.
Archeopark Cífer-Pác je historicko-edukačný areál, ktorý ponúka pohľad do minulosti regiónu prostredníctvom náznakovej rekonštrukcie rímsko-germánskeho osídlenia zo 4. storočia nášho letopočtu. V budove zrekonštruovaného mlyna vznikla stála expozícia, ktorá mapuje najvýznamnejšie archeologické nálezy od obdobia neolitu až po skorý stredovek v katastri dnešného Cífera.
„Návštevníkov čakajú bojové ukážky, dobové remeslá, historická kuchyňa, odborné prednášky, interaktívne aktivity pre deti a dospelých a jedinečná atmosféra života na hranici Rímskej ríše,“ podotkol Daniel Dida z archeoparku.
Návštevníci sa tak zoznámia s vojenským aj civilným životom obyvateľov tej doby. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism dopĺňa, že účastníci interaktívnej hry budú plniť tematické úlohy a spoločne vytvoria model rímskeho pochodového tábora.
Archeológ Eduard Droberjar predstaví obdobie vlády markomanského kráľa Marobuda i vzťahy medzi Rimanmi a Germánmi pred vypuknutím markomanských vojen. Odborný pracovník Západoslovenského múzea v Trnave Andrej Sabov priblíži rímsku dobu na území západného Slovenska a rímsko-germánske kontakty v regióne. Boris Stoklas sa vo svojej prednáške zameria na numizmatiku a mince.
Archeopark Cífer-Pác je historicko-edukačný areál, ktorý ponúka pohľad do minulosti regiónu prostredníctvom náznakovej rekonštrukcie rímsko-germánskeho osídlenia zo 4. storočia nášho letopočtu. V budove zrekonštruovaného mlyna vznikla stála expozícia, ktorá mapuje najvýznamnejšie archeologické nálezy od obdobia neolitu až po skorý stredovek v katastri dnešného Cífera.