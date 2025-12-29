< sekcia Regióny
Pochod vďaky SNP sa v Cigli a Handlovej uskutoční po 50. raz
Autor TASR
Cigeľ/Handlová 29. decembra (TASR) - Turisti si Pochodom vďaky SNP v Cigli a Handlovej (obe okres Prievidza) opäť pripomenú udalosti z januára 1945, keď Cigeľ za pomoc partizánom prepadli nemecké trestné jednotky. Jubilejný 50. ročník jedného z najväčších turistických podujatí na Slovensku sa uskutoční 17. januára 2026, bude bez lyžiarskych trás. Informovala o tom hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.
„Aj pre tento ročník organizátori ponúkajú online registráciu aj registráciu na mieste. Online registráciu spustia 1. januára 2026 na webových stránkach obce Cigeľ a mesta Handlová,“ uviedla Paulínyová.
Novinkou podľa nej bude na strane Cigľa oceňovanie ľudí, ktorí prispeli a prispievajú k organizácii podujatia, vynovená pamätná izba venovaná SNP a na handlovskej strane Pochodu vďaky SNP bude pripravené pre turistov občerstvenie na Kriškovskej chate.
„Organizátori sa po dvoch organizačných štáboch v tomto roku zhodli na tom, že nebudú pripravovať lyžiarske trasy. Nevyspytateľné klimatické podmienky neprajú nádielke snehu,“ priblížila Paulínyová.
Pre priaznivcov prírody a turistiky všetkých vekových kategórií organizátori podľa nej pripravili na rok 2026 štyri pešie trasy v dĺžke od šesť do 15 kilometrov. „Z Cigľa sú to tri trasy v dĺžkach 15, desať a šesť kilometrov, na handlovskej strane to bude jedna trasa vhodná pre nenáročných turistov v dĺžke šesť kilometrov so začiatkom na Námestí baníkov,“ spresnila.
Osobná registrácia účastníkov trasy sa začína v Cigli a v Handlovej o 7.00 h v domoch kultúry. Organizátori pripravili i viacero spojov z Handlovej a Prievidze do Cigľa a naspäť. Slávnostné otvorenie Pochodu vďaky SNP sa uskutoční pri Pamätníku padlých v Cigli o 9.00 h za účasti hostí.
História Pochodu vďaky SNP sa začala v roku 1976. Na prvom ročníku akcie sa zúčastnilo spolu 39 účastníkov, piaty pochod vďaky v roku 1980 už absolvovalo 186 ľudí, na 25. ročníku sa zúčastnilo 1383 turistov, 45. ročník navštívilo takmer 2800 turistov. V januári tohto roka malo podujatie 2217 registrovaných účastníkov, z ktorých 941 využilo možnosť elektronickej online registrácie.
Podujatie organizuje obec Cigeľ v spolupráci s mestom Handlová, so Združením miest a obcí hornej Nitry, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, s Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov regiónu Prievidza.
