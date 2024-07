Pochod Vrba-Wetzler Memorial pripomína útek z koncentračného tábora

Žilina 26. júla (TASR) - Skupina 45 ľudí vykročila v pondelok (22. 7.) z priestorov nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime na pochod Vrba-Wetzler Memorial. TASR o tom informovala Karin Vik z organizačného tímu podujatia. Účastníci si počas pochodu pripomínajú 80 rokov od úteku dvoch slovenských Židov Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera z koncentračného tábora do slovenskej obce Skalité.



"Trasa pochodu sa opiera o opisy úteku v dvoch knihách samostatne publikovaných Wetzlerom a Vrbom. Kopíruje ich zhruba 122 kilometrov dlhú trasu, po ktorej za dramatických okolností v apríli 1944 ušli z vyhladzovacieho tábora na Slovensko. Najprv do Skalitého a neskôr pokračovali vlakom do Žiliny," uviedla Vik.



Doplnila, že v sobotu (27. 7.) o 9.00 h sa účastníci presunú na poľsko-slovenskú hranicu v Zwardoni, kde sa uskutoční spoločné stretnutie pri pamätníku pochodu. "Vytvoril ho slovenský sochár Fero Guldan a osobne osadil pri prvom pochode v roku 2014. V obci Skalité sa spoločne vydáme po náučnom chodníku venovanom Ondrejovi Čaneckému, ktorý Wetzlera a Vrbu na ich úteku pred prechodom hraníc prichýlil a poskytol im pomoc," priblížila.



Z Kysúc sa účastníci pochodu vlakom presunú do Žiliny. Na Hollého ulici navštívia pamätnú izbu, kde dvaja hrdinovia napísali správu o skutočnom cieli deportácií Židov, ktorým bolo masové vyvražďovanie. Záver pochodu bude v Novej synagóge v Žiline od 18.00 h.



Podujatie od roku 2014 organizuje česká a slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v spolupráci s iniciátorom projektu Fedorom Gálom. Po tom, ako organizátori osadili prvé informačné tabule v roku 2021 na slovenskej strane, je ambíciou postupne budovať nastálo označenú trasu v štýle náučného chodníka v digitálnej aj fyzickej podobe aj na poľskej strane.