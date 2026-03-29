Nedela 29. marec 2026
VIDEO: Pochod živých si pripomenul deportáciu v prvom transporte smrti

Na snímke účastníci Pochodu živých počas pripomienky na 23. marec 1942, kedy 53 dievčat a žien z Piešťan pred očami spoluobyvateľov prešlo traumatizujúcou cestou na železničnú stanicu, odkiaľ boli deportované v prvom transporte smrti do koncentračného tábora, v Piešťanoch v nedeľu 29. marca 2026. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Piešťany 29. marca (TASR) - Mesto Piešťany si Pochodom živých pripomenulo deportáciu žien a dievčat v prvom transporte smrti do koncentračného tábora. Účastníci nedeľného pochodu verejne deklarovali svoj nesúhlas s akoukoľvek formou nenávisti a antisemitizmu. TASR to za organizátorov uviedol Martin Zelenay.

Ide už o druhý ročník podujatia. Na úvod si pripomíname historické okolnosti a prečítaním mien vzdávame úctu obetiam. Potom všetci účastníci v tichosti prechádzajú trasu, po ktorej boli tieto dievčatá deportované. Na stanici sú na záver príhovory autorít mesta, cirkví a židovskej náboženskej obce,“ ozrejmil Zelenay.



Prvá deportácia desiatok židovských žien a dievčat z Piešťan do koncentračného tábora sa uskutočnila 23. marca 1942. „Potom nasledovali ďalšie transporty. Toto je pripomenutie a verejné vyjadrenie nesúhlasu s akoukoľvek formou nenávisti a antisemitizmu. Je to zároveň aj gesto ľútosti a stotožnenia sa s krivdou, ktorá bola,“ dodal. Podujatie organizovalo mesto Piešťany v spolupráci s miestnymi cirkvami a dobrovoľníkmi.
