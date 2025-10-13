< sekcia Regióny
Pochodom Od Štefánika k Štefánikovi si účastníci uctili jeho pamiatku
Účastníci začali pochod pri pamätníku M. R. Štefánika pred AOS v Liptovskom Mikuláši. Trasa viedla cez Ploštín, Iľanovo a Liptovský Ján až k buste M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 13. októbra (TASR) - Prvým ročníkom pochodu s názvom Od Štefánika k Štefánikovi si uplynulý týždeň uctilo dvadsať účastníkov a tridsať kadetov Akadémie ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši pamiatku generála M. R. Štefánika. TASR o tom informovali z liptovskohrádockej radnice.
Účastníci začali pochod pri pamätníku M. R. Štefánika pred AOS v Liptovskom Mikuláši. Trasa viedla cez Ploštín, Iľanovo a Liptovský Ján až k buste M. R. Štefánika v Liptovskom Hrádku. „Na cieľovom mieste ich privítal primátor mesta Branislav Tréger, ktorý ich pozdravil a spoločne s predsedníčkou Klubu M. R. Štefánika položili k buste kyticu a zapálili sviečku,“ uviedli zo samosprávy.
Pochod zorganizovala Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Podľa AOS je cieľom tejto novej tradície uctiť si pamiatku jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín a zároveň inšpirovať mladú generáciu jeho životom.
„Prvý ročník ukázal, že myšlienka prepojenia dvoch pamätníkov formou spoločného pochodu má potenciál stať sa každoročnou udalosťou s hlbokým posolstvom,“ doplnili z AOS.
