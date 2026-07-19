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Pochodom si ľudia opäť pripomenú obete rasovej perzekúcie
Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietne podujatie v Kremničke.
Autor TASR
Vrútky 19. júla (TASR) - Pochodom si verejnosť opäť pripomenie prenasledovaných a obete rasovej perzekúcie. Šiesty ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí sa začne v nedeľu koncertom vo Vrútkach. Viac ako 40 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esti - židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. TASR o tom informoval Juraj Rizman z organizácie Post Bellum, ktorá memoriál pripravila.
Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietne podujatie v Kremničke či v sobotu 26. júla záverečné kultúrne podujatie spojené s diskusiou s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským v klube Bombura v Brezne.
„Memoriál Stopami ukrývaných detí je spomienkovo vzdelávacie podujatie, ktoré kombinuje skutočné príbehy preživších, zážitok z dlhého putovania v skupine a spoznávanie často nepoznaných miest, ktoré sú spojené s holokaustom a SNP,“ uviedla riaditeľka organizácie Post Bellum SK Sandra Polovková.
Priblížila, že účastníci pochodu budú kráčať miestami, ktoré sú späté so životom pamätníka Eliho Vaga, jeho sestry Esti, ich ďalšej rodiny, priateľov a rodiny Vaculčiakovcov, ktorá ich ukryla a zachránila. „Zastavujeme sa na miestach, kde ako deti žili, ukrývali sa, alebo na historických a pamätných miestach, ktoré sú spojené s naším bojom proti fašizmu a rasovej diskriminácii,“ doplnila.
Tento rok memoriálu bude iný. „Koncom minulého roka nás navždy opustil Eli Vago, a tak po prvýkrát nebudeme mať možnosť zdieľať a priamo sa pýtať pamätníka, po stopách ktorého putujeme. Súčasne na Slovensku zásadne pribudli pokusy prepisovať našu históriu, a to aj históriu druhej svetovej vojny, SNP či holokaustu. Nepochybne sa pokúsime obe tieto udalosti reflektovať,“ ozrejmila Polovková.
Už tradične sú medzi účastníkmi memoriálu podľa nej ľudia, ktorých predkovia boli v protifašistickom odboji či prežili holokaust, pedagógovia, novinári, ľudia so záujmom o dejiny, ale aj tí, ktorí sa na pochod vydávajú s rovnakou motiváciou ako napríklad na turisticky atraktívnu Cestu hrdinov SNP.
Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietne podujatie v Kremničke či v sobotu 26. júla záverečné kultúrne podujatie spojené s diskusiou s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským v klube Bombura v Brezne.
„Memoriál Stopami ukrývaných detí je spomienkovo vzdelávacie podujatie, ktoré kombinuje skutočné príbehy preživších, zážitok z dlhého putovania v skupine a spoznávanie často nepoznaných miest, ktoré sú spojené s holokaustom a SNP,“ uviedla riaditeľka organizácie Post Bellum SK Sandra Polovková.
Priblížila, že účastníci pochodu budú kráčať miestami, ktoré sú späté so životom pamätníka Eliho Vaga, jeho sestry Esti, ich ďalšej rodiny, priateľov a rodiny Vaculčiakovcov, ktorá ich ukryla a zachránila. „Zastavujeme sa na miestach, kde ako deti žili, ukrývali sa, alebo na historických a pamätných miestach, ktoré sú spojené s naším bojom proti fašizmu a rasovej diskriminácii,“ doplnila.
Tento rok memoriálu bude iný. „Koncom minulého roka nás navždy opustil Eli Vago, a tak po prvýkrát nebudeme mať možnosť zdieľať a priamo sa pýtať pamätníka, po stopách ktorého putujeme. Súčasne na Slovensku zásadne pribudli pokusy prepisovať našu históriu, a to aj históriu druhej svetovej vojny, SNP či holokaustu. Nepochybne sa pokúsime obe tieto udalosti reflektovať,“ ozrejmila Polovková.
Už tradične sú medzi účastníkmi memoriálu podľa nej ľudia, ktorých predkovia boli v protifašistickom odboji či prežili holokaust, pedagógovia, novinári, ľudia so záujmom o dejiny, ale aj tí, ktorí sa na pochod vydávajú s rovnakou motiváciou ako napríklad na turisticky atraktívnu Cestu hrdinov SNP.