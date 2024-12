Pochodom vďaky SNP si turisti opäť pripomenú tragické udalosti v Cigli

Handlová 20. decembra (TASR) - Turisti si Pochodom vďaky SNP v Cigli a Handlovej opäť pripomenú udalosti z januára 1945, keď Cigeľ za pomoc partizánom prepadli nemecké trestné jednotky. Už 49. ročník jedného z najväčších turistických podujatí na Slovensku sa uskutoční 18. januára 2025, organizátori v týchto dňoch spustili online registráciu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.



"Účastnícky rekord má podujatie z roku 2020, keď prišlo na trasy pochodu 2799 turistov. Už v minulom roku bolo možné sa registrovať online, čo využilo viac ako 729 z napokon 2199 registrovaných účastníkov," pripomenula Paulínyová.



Organizátori podľa nej pripravujú pešie i lyžiarske trasy, pričom tie lyžiarske z Cigľa budú zjazdné v závislosti od poveternostných podmienok. "Štyri pešie trasy budú rovnaké ako vlani v dĺžke od šesť do 15 kilometrov. Z Cigľa sú pripravené tri trasy v dĺžkach 15, desať a šesť kilometrov. Na handlovskej strane je pripravená jedna trasa vhodná pre nenáročných turistov v dĺžke šesť kilometrov," priblížila.



Turisti sa už môžu na podujatie i online zaregistrovať, odkaz na internetovú stránku nájdu na webe mesta Handlová. "Organizátori sa online registráciou snažia predchádzať zvýšenému počtu účastníkov, ktorí sa registrujú osobne v skorých ranných hodinách a stoja v rade," doplnila Paulínyová.



Účastníci sa budú môcť podľa nej naďalej zaregistrovať i osobne v deň konania podujatia v Cigli do 9.30 h a v Handlovej do 8.15 h. Organizátori zabezpečili i dopravu do Cigľa.



Slávnostné otvorenie sa uskutoční pri Pamätníku padlých v Cigli o 9.00 h za účasti hostí.



Podujatie organizuje obec Cigeľ v spolupráci s mestom Handlová, so Združením miest a obcí hornej Nitry, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, s Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov regiónu Prievidza.