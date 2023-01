Pochovávanie na košickom prírodnom cintoríne prekonalo očakávania

Košice 16. januára (TASR) – Na prírodnom cintoríne Les spomienok v Košiciach, ktorý otvorili v novembri 2021, je aktuálne obsadených 30 z celkového počtu 119 miest. TASR o tom informoval hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) Peter Sasák s tým, že záujem o tento spôsob pochovávania počas prvého roka jeho fungovania prekročil ich očakávania. Sezónu ukončili v závere októbra, s pochovávaním začnú opäť v úvode vegetačného obdobia v apríli.



"Záujem o alternatívne pochovávanie počas prvých 12 mesiacov existencie Lesa spomienok ukázal, že otvoriť pietne miesto fungujúce prírode blízkym spôsobom, bez produkcie odpadu a bez tradičných kamenných náhrobných kameňov, malo zmysel," povedal. Počas prvého roka tu našlo miesto posledného odpočinku 20 zosnulých. Ďalších desať miest si záujemcovia zarezervovali a prenajali.



Záujem prekvapil aj koordinátorku projektu z Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Moniku Suchánsku. "Vnímame to ako signál, že stále viac ľudí myslí na ekológiu v každodennom živote a aj po smrti chcú minimalizovať svoju ekologickú stopu," uviedla.



SMsZ pripomína, že prevádzka prírodného cintorína nevytvára odpad. Na pietnych miestach môžu byť umiestnené iba prírodné kompostovateľné materiály. Popol zosnulých sa ukladá do zeme v špeciálnej kompostovateľnej urne alebo vsypom do vyhĺbenej jamy. Hrobové miesta sú sústredené v kružniciach okolo stromov a mená pochovaných sa dajú nájsť na kovových tabuľkách z cor-tenu. Nenachádzajú sa tu klasické kamenné náhrobky a ani chodníky. K dispozícii sú chodníky z drevnej štiepky.



Podľa Sasáka je ekologické pohrebníctvo na Slovensku stále málo známe, preto v spolupráci s CEEV Živica ponúkli počas roka niekoľko podujatí, na ktorých bolo možné bližšie sa zoznámiť s fungovaním Lesa spomienok a podobných pohrebísk. Pripomenul, že ide o prvý prírodný cintorín na východe Slovenska. Nachádza sa v blízkosti areálu krematória.