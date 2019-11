Pocta novembru v Košiciach prinesie míting aj spomienkovú slávnosť

Košice 12. novembra (TASR) – Viacero podujatí pripomínajúcich 30. výročie Nežnej revolúcie sa v najbližších dňoch uskutoční aj v Košiciach, ich podtextom bude Pocta novembru. V nedeľu (17. 11.) bude na Hlavnej ulici verejné zhromaždenie. Podľa organizátorov budú súčasťou mítingu Spájanie generácií okrem príhovorov aj historické projekcie, mapping a živá hudba. Uviedli to na utorkovom brífingu.



„Poctu novembru začíname už vo štvrtok (14. 11.) o 14.00 h v Kulturparku, kde sa bude konať konferencia Globsec s názvom 30 rokov demokracie. V piatok (15. 11.) mesto Košice v spolupráci s občianskymi združeniami (OZ) pripravilo pietnu akciu pri pamätných tabuliach pred Štátnou vedeckou knižnicou a na Hlavnej ulici 68 so začiatkom o 14.00 h. V nedeľu (17. 11.) o 15.00 h sa uskutoční spomienková slávnosť vo Veľkej sále Historickej radnice,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček s tým, že v týchto dňoch bude na poriadok dohliadať mestská polícia. Počas nedeľňajšieho (17. 11.) mítingu, ktorý sa uskutoční od 18.00 h, bude posilnená aj mestská hromadná doprava.



Podľa slov Petra Neuwirtha z občianskej iniciatívy November '89 sa na spomienkovej slávnosti v Historickej radnici stretnú organizátori, aktivisti, zakladatelia Občianskych fór, hnutí Verejnosť proti násiliu či kresťanskodemokratických klubov. „Bude to taký kultúrny podvečer s filmovo-literárnym a hudobným pásmom a s krátkym pohľadom do dejín od rokov 1968 až po revolúciu,“ spresnil. Udelených má byť aj viacero ocenení.



V rámci verejného zhromaždenia vystúpia na balkóne Štátnej vedeckej knižnice osobnosti Novembra '89 aj zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko. Ako spresnila organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová, chcú pripomenúť, ako vyzeralo košické námestie počas novembrových udalostí aj mladším generáciám. „Aby si takisto vedeli predstaviť, čo tí ľudia zažívali, prežívali - aby na záberoch videli možno svojich rodičov, starých rodičov. Aby videli, ako tu snežilo, ako z tých svetlíkov na domoch oproti trčali ľudské hlavy - aby aspoň takto boli súčasťou celej tej atmosféry, ktorá tu na námestí bola,“ dodala s tým, že podujatie má byť autentické. „Sme presvedčení o tom, že o Novembri a o tom, čo nechal vo všetkých podobách – v tých pozitívnych aj v tých negatívnych, treba hovoriť,“ uzavrela.



V Košickom kraji sa v súvislosti s výročím uskutoční dokopy 40 až 45 aktivít. Povedal to predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. „Demokracia je významný krok, a to čo sa udialo v novembri 1989, je naozaj významné nielen pre Košice a Košický kraj, ale celé Slovensko a možno celý priestor v rámci strednej Európy. V dnešnej dobe, kedy často dochádza k spochybňovaniu demokracie a demokratického zriadenia, je o to dôležitejšie pripomínať si novembrové udalosti“, uzavrel.