Počtom kandidátov na starostu víťazí v Bratislavskom kraji Staré Mesto

Bratislava 16. októbra (TASR) – Z najvyššieho počtu kandidátov vo voľbách šéfa samosprávy si z obcí a mestských častí v Bratislavskom kraji budú vyberať voliči v bratislavskom Starom Meste. Rozhodnúť sa budú môcť medzi desiatimi kandidátmi na starostu. Druhý najvyšší počet kandidátov je na primátora hlavného mesta a Pezinka, a to po ôsmich. Vyplýva to zo zverejnených zoznamov zaregistrovaných kandidátov zverejnených na weboch samospráv.



Sedem kandidátov sa uchádza o post starostu v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Záhorskej Vsi v okrese Malacky a Rovinke v okrese Senec. Medzi šiestich kandidátov na starostu sa rozdelia hlasy voličov v Studienke v okrese Malacky a Dunajskej Lužnej v okrese Senec.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov, hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom volieb.