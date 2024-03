Počtom obyvateľov Pliešovce stagnujú, nové domy však pribúdajú

Pliešovce 29. marca (TASR) - Počtom obyvateľov obec Pliešovce vo Zvolenskom okrese stagnuje, tvrdí to starosta Štefan Sýkora. Ako povedal TASR, v súčasnosti je ich približne 2300, z toho v Zaježovej ich je 230. Podľa neho to súvisí so zamestnanosťou.



Dodal, že obec nemá priemyselný park a v blízkosti sa žiadny veľký ani nenachádza. "Najviac ľudí je zamestnaných vo vojenskom obvode Lešť, čo je pre obec najväčší zamestnávateľ," podotkol. Ďalší ľudia pracujú v miestnom poľnohospodárskom družstve, v súčasnosti ich je približne 20.



Aj napriek tomu však ľudia podľa neho v Pliešovciach chcú bývať. Samospráva preto v územnom pláne počíta s výstavbou nových rodinných domov. Sú to pozemky v obci a aj v časti Zaježová. V súčasnosti záujemcovia stavajú v doteraz pripravených lokalitách, zároveň však aj búrajú staré domy. Podľa starostu majú aj 56 nájomných bytov. "Uprednostňujeme do nich občanov s trvalým pobytom v Pliešovciach. Poradovník nie je dlhý," objasnil. V obci sú aj bytové domy, v ktorých sú byty v súkromnom vlastníctve, je ich vyše 280.



Kapacitu svojej materskej školy samospráva rozšírila v roku 2019, o ďalšej tak neuvažujú. Základnú školu navštevuje 226 žiakov, viacerí sú aj z okolitých obcí ako Sása, Bzovská Lehôtka a Senohrad. Pliešovská materská škola má 67 detí.



Pliešovce majú 56 kilometrov miestnych komunikácií, z toho Zaježová má 23. Obec vlani obnovila asfaltové povrchy. Komunikácie sú vynovené na uliciach Ku rybníku a Družstevná a takisto v okolí vynoveného domu služieb. Napríklad chodník na Družstevnej ulici samosprávu vyšiel na takmer 125.000 eur, z čoho viac ako 60.000 eur získala ako nenávratný finančný príspevok z eurofondov.