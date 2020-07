Počty detí v školách v R. Sobote boli v posledných rokoch porovnateľné

Rimavská Sobota 15. júla (TASR) – Počty detí v materských a základných školách (MŠ a ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota boli počas jednotlivých posledných rokov porovnateľné. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informovala vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu Rimavská Sobota Karina Kochanová na základe informatívnej správy o stave naplnenosti MŠ a ZŠ v meste za školský rok 2019/2020.



„Mesto Rimavská Sobota má v zriaďovateľskej pôsobnosti šesť MŠ a jednu ZŠ s MŠ na sídlisku Dúžavská cesta. Je v nich 29 tried s vyučovacím jazykom slovenským a štyri s maďarským. Počet detí bol za posledné tri roky porovnateľný, od 651 do 662. V nasledujúcom školskom roku predpokladáme zníženie počtu detí a s tým bude súvisieť aj zníženie počtu tried o jednu,“ konkretizovala Kochanová.



Čo sa týka ZŠ, v pôsobnosti mesta sú podľa jej slov tri s vyučovacím jazykom slovenským a dve s maďarským. V uplynulom školskom roku v nich bolo 66 tried s vyučovacím jazykom slovenským a 32 s maďarským. „Na základe predbežných dislokácií plánujeme v nasledujúcom školskom roku otvoriť rovnaký počet tried, 98, s počtom žiakov 2033,“ dodala vedúca.