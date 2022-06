Počty poslancov v Nitre sa v dvoch volebných obvodoch mierne zmenia

Nitra 24. júna (TASR) - Počty mestských poslancov v Nitre sa v dvoch volebných obvodoch mierne zmenia. Mestské zastupiteľstvo odhlasovalo, že najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina príde o jedného poslanca. Mestská časť Zobor, Dražovce, bude mať zasa o jedného poslanca viac.



Počas jesenných komunálnych volieb sa bude v Nitre voliť v siedmich volebných obvodoch, v ktorých si obyvatelia mesta vyberú 31 poslancov. Počty volených zástupcov v jednotlivých obvodoch sa určujú podľa počtu ľudí, ktorí v nich žijú. "Priemerný počet obyvateľov mesta momentálne predstavuje 2469 obyvateľov na jedného poslanca," uviedol mestský úrad.



O počte poslancov v jednotlivých mestských častiach sa viedla na júnovom zastupiteľstve rozsiahla diskusia. Viacerým poslancom z Klokočiny sa nepáčilo, že sídlisko príde o jedného voleného zástupcu. Ďalší zasa považujú za nespravodlivé, ak sa počty volených zástupcov za jednotlivé obvody určujú výlučne podľa počtu ich obyvateľov, čo nezohľadňuje rôzne špecifiká hlavne okrajových častí Nitry.



"Môže sa zohľadniť napríklad rozsah územia, počet ulíc. Tých kritérií môže byť veľa. Treba sa pozrieť aj na zloženie obyvateľstva. V našej časti máme veľký počet ľudí z marginalizovaných komunít, veľa ubytovaných obyvateľov, ktorí nie sú z Nitry, no o ich potreby sa postarať musíme. Tieto problémy sú hlavne v častiach Krškany a Dražovce a mali by sme to empaticky pochopiť a dať šancu zmene," uviedol poslanec Miroslav Gut.



Podľa primátora Mareka Hattasa však momentálne neexistuje lepší kľúč na výpočet počtu poslancov v jednotlivých mestských častiach, ako je ten súčasný. "V tomto matematika nepustí. Pripadá mi to nesprávne, ak by napríklad v časti Horné a Dolné Krškany, kde je dnes jeden poslanec, boli volení dvaja zástupcovia občanov. Na jedného z nich by tam pripadalo 1500 voličov a inde by to bolo 2469 ľudí na poslanca. To by bolo nespravodlivé. Toto je tá matematika, ktorá je za tým, a doteraz sa nič lepšie nevymyslelo," skonštatoval.



Viceprimátor Miloslav Špoták okrem toho pripomenul, že podľa zákona sú členovia mestského zastupiteľstva poslancami mesta Nitra a nie mestských častí. "My síce v Nitre mestské časti máme, ale nie sú takého typu ako v Bratislave alebo Košiciach. Teraz rozhodujeme o volebných obvodoch a tie zohľadňujú počty voličov, ktorí volia v danom obvode. Tí môžu bývať kdekoľvek. Nejde len o bezdomovcov, ale aj o ľudí, ktorí reálne môžu žiť kdekoľvek v meste alebo v obciach pri Nitre. Toto sú volebné obvody, kde sa pri počte poslancov zohľadňuje počet tých, ktorí môžu voliť. Súčasný model je momentálne najspravodlivejší," skonštatoval.