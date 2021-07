Pri jazere Počúvadlo chcú postaviť športový areál

Počúvadlo 21. júla (TASR) – Spoločnosť Tidly Slovakia plánuje v blízkosti jazera Počúvadlo v okrese Banská Štiavnica vybudovať areál pre voľnočasové aktivity športovo-rekreačného a výchovno-vzdelávacieho charakteru. Svoj zámer zverejnila na stránke enviroportal.sk.



Areál nesie názov POC - Outdoor Family Park a podľa jedného z navrhovaných variantov má mať lyžiarske zjazdové trate, vrátane areálu s bobovou dráhou a atrakciou zlaňovania v korunách stromov vo výmere záberu lesných pozemkov 252.000 m2.



Navrhovaný variant číslo dva predstavuje vybudovanie lyžiarskej zjazdovej trate bez bobovej dráhy a atrakcie zlaňovania v korunách stromov vo výmere záberu lesných pozemkov 134.000 m2. V rámci navrhovanej činnosti je plánovaná aj výstavba 127 vonkajších parkovacích miest a ďalších 88 parkovacích miest v krytej časti areálu.



Keďže investor nevlastní pozemky, na ktorých by mal areál vyrásť, chce ich využívať na základe zmluvy s Lesmi SR. Celý projekt chce zrealizovať za dva roky od právoplatnosti rozhodnutia o povolení činnosti.



Celkové orientačné náklady na stavbu areálu sú vyčíslené na päť miliónov eur.



V zimnom období by areál mohol dávať prácu 32 ľuďom, počas leta by ich tam malo pracovať o niečo menej.