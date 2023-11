Pod dohľadom ŠtB boli aj Lasica a Satinský, ukáže to nová výstava

Bratislava 7. novembra (TASR) - Bratislavský disent v sieti Štátnej bezpečnosti je názov výstavy, ktorú v utorok otvorili v hlavnom meste v rámci 33. ročníka festivalu Mesiac fotografie. Ponúka výber fotografií vytvorený z dokumentov Štátnej bezpečnosti (ŠtB), uložených v Archíve Ústavu pamäti národa (ÚPN). Výstava inštalovaná na plote Galérie Umelka (pred Starým mostom) je tiež súčasťou XIII. ročníka Festivalu slobody.



Na vystavených paneloch približuje niektorých aktérov bratislavského disentu z prostredia neoficiálnej kultúry, kresťanského disentu, výtvarného umenia, tvorcov performance, alternatívnej hudby, divadla či tvorcov samizdatov. "Históriu odporu proti komunistickému režimu v období normalizácie (1969 - 1989) písali stovky odvážnych osobností, ktoré sa nebáli vystúpiť otvorene a verejne proti zdanlivo všemocnému režimu," uvádza k výstave jej kurátorka Ľudmika Pastierová.



Výber fotografií urobila z operatívnych zväzkov ŠtB v Archíve ÚPN, fotky pochádzajú tiež priamo z osobných archívov disidentov. "Príbehy mnohých je možné rekonštruovať aj vďaka materiálom z bývalých spravodajských a bezpečnostných zložiek. Tie nám zároveň ukazujú neraz obludnú perzekučnú mašinériu a represívne metódy režimu, ktorými si vynucoval od občanov poslušnosť a ktoré mu pomáhali ovládať a kontrolovať obyvateľstvo viac než štyridsať rokov," poznamenáva kurátorka.



Na výstave nechýbajú fotky "tajných" zo sledovania známej dvojice Lasica a Satinský či zábery ukazujúce, ako bol pod dohľadom ŠtB spisovateľ a disident Dominik Tatarka. "Sú to jednoduché dokumentačné fotografie, podstatné je, že hovoria o tom, že im nedali dýchať. Tie fotografie rozprávajú o tom, že pre niektorých ľudí, sféru disidentskú alebo sivej zóny, to bol nedýchateľný režim, kvalita fotografií je nepodstatná," komentoval výstavu riaditeľ festivalu Mesiac fotografie Václav Macek.



Výstava potrvá do 30. novembra.