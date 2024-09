Pod Fabovou hoľou vznikne náučný chodník s pozorovateľňou i ohniskom

Tisovec 11. septembra (TASR) - Pod Fabovou hoľou pri Tisovci vznikne nový náučný chodník s viacerými zastávkami, altánkom, ohniskom i pozorovateľňou. Projekt pripravuje spoločnosť Mestské lesy Tisovec, náklady na realizáciu odhadujú na približne 150.000 eur. Pre TASR to uviedol riaditeľ mestských lesov Karol Kubíni.



Náučný chodník pod Fabovou hoľou bude mať dĺžku 4,7 kilometra. Pozostávať bude z piatich zastavení s informačnými tabuľami, poslednou zastávkou bude prameň rieky Rimava. Obojsmerná trasa má prechádzať stredne náročným terénom, predpokladaný čas prechodu je približne tri hodiny. Celkové náklady na realizáciu náučného chodníka mestské lesy odhadujú na približne 150.000 eur.



"Návštevníkom lokality chceme priblížiť jej jedinečnosť, zaujímavosť a taktiež hodnotu daného územia, ktoré by bez upozornenia ostalo nepovšimnuté. Sprístupnením lokality sa otvorí možnosť poznávania zaujímavých prírodných miest, ktoré možno využiť aj na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Prepojením trasy chodníka s turistickým chodníkom vznikne sieť, ktorá prepojí už existujúce vybudované trasy, sprehľadní dané územie a otvorí nové možnosti spoznávania lokality v danom území," uviedli mestské lesy.



Súčasťou náučného chodníka má byť aj turistická infraštruktúra v podobe lavičiek, altánku či ohniska. Na trase má vzniknúť aj pozorovateľňa, pozostávať bude z vežovej konštrukcie a pozorovacej kabíny. Turistom poskytne výhľad na krajinu i panoramatický panel s popisom okolia.



Na realizáciu náučného chodníka pod Fabovou hoľou získali Mestské lesy Tisovec dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Projekt je v súčasnosti vo fáze verejného obstarávania, záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 24. septembra. Samotné práce plánujú mestské lesy realizovať budúci rok.