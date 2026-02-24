< sekcia Regióny
Pod futbalovou tribúnou v Bytči vznikne moderné zázemie pre športovcov
Realizácia projektu je naplánovaná od apríla 2026 do júna budúceho roka.
Autor TASR
Bytča 24. februára (TASR) - Bytčianska radnica uspela so svojím projektovým zámerom na rozvoj športovej infraštruktúry, ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Programe Slovensko. Ako informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková, v športovom areáli na Ulici Sidónie Sakalovej dôjde k revitalizácii a modernizácii dlhodobo nevyužívaných vnútorných priestorov pod futbalovou tribúnou.
Podľa jej slov v meste dlhodobo absentujú menšie vnútorné priestory, ktoré by bolo možné flexibilne využívať počas zimných mesiacov alebo nepriaznivého počasia. Rekonštrukciou vznikne približne 390 štvorcových metrov obnovených športových priestorov. „Po rekonštrukcii tu vznikne miestnosť určená na pilates a jógu, priestor pre skupinové cvičenia a pohybové aktivity a nová posilňovňa so základnými posilňovacími strojmi na silový a kondičný tréning,“ priblížila Brziaková.
Realizácia projektu je naplánovaná od apríla 2026 do júna budúceho roka. „Súčasťou prác bude kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov, modernizácia rozvodov, nové podlahy, úprava hygienického zázemia a zabezpečenie bezbariérového prístupu,“ doplnila hovorkyňa mesta.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 250.000 eur, pričom žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 230.000 eur. „Schválenie projektového zámeru je ďalším krokom v systematickom rozvoji športovej infraštruktúry v Bytči. Našou ambíciou je vytvárať podmienky pre aktívny život detí, mládeže aj dospelých a efektívne využívať existujúce mestské priestory,“ poznamenal primátor Miroslav Minárčik.
