Pod Hradom Devín v septembri opäť ožije vinárska tradícia

Bratislava 26. augusta (TASR) – V bratislavskom Devíne opäť ožije vinárska tradícia. V areáli Devínskeho trhoviska a vínneho trhu pod hradom Devín sa bude v sobotu (4. 9.) konať Devínske ríbezľové vinobranie. Na milovníkov dobrého jedla a vína bude čakať hroznový a ríbezľový burčiak, produkty lokálnych aj zahraničných vinárov či kulinárske špeciality zamerané na červené a čierne ríbezle. Atmosféru doplní hudobný program.



"Vinobrania patria už dávno medzi tradičné spoločenské podujatia vinárskych obcí a miest v našom regióne. V posledných rokoch je vinobranie organizované spoločne so sesterskou mestskou časťou Devínskou Novou Vsou," približujú organizátori. Spoluorganizátorom je tiež Devínsky spolok vinárov a vinohradníkov.



Devín je starobylé vinárske mestečko s históriou vinohradníctva siahajúcou do 2. storočia pred naším letopočtom. V stredoveku bolo vraj devínske víno výnimočne dobré a vychýrené, preto ho v roku 1688 cisár Leopold dovolil predávať v sudoch pod ochrannou známkou. Zaslúžili sa o to najmä výborné prírodné podmienky, teda mimoriadne vhodné podložie, ideálna orientácia svahov Devínskej Kobyly na juhozápad a blízkosť veľkej rieky Dunaj.



Od roku 1921 sa stal Devín známy aj novým druhom vína – ríbezľovým. Zaslúžil sa o to Devínčan Alois Sonntag, ktorý využil prebytok ríbezlí pestovaných na Devínskej Kobyle a založil veľkovýrobu ríbezľového vína. "Na vinobraní si pripomenieme 100. výročie tohto výnimočného gastropríbehu," pozývajú organizátori.