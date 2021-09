Pod hradom Krásna Hôrka sa bude zápoliť v prekážkovom behu The Race

Krásnohorské Podhradie 2. septembra (TASR) – Milovníci adrenalínového behu sa stretnú v sobotu (4. 9.) pod hradom Krásna Hôrka na podujatí The Race 2021. Ide o terénny prekážkový beh na viac ako šesťkilometrovej trati s viac ako 20 prekážkami.



Organizátori si pre účastníkov v druhom ročníku pripravili niekoľko noviniek. „Súťažné kategórie Classic a Elite sme doplnili o kategórie Talent, Army, Freestyle a Trail. Vďaka nim sa môžu zapojiť nielen ostrieľaní, ale aj menej skúsení bežci,“ predstavil koncept súťaže organizátor Tibor Kardos.



Ako ďalej informovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT), veľkými lákadlami celého podujatia sú ambasádori – známi bojovníci MMA Attila Végh a Gábor Boráros. Súťažiaci aj diváci tak budú mať možnosť stretnúť sa s nimi naživo a sledovať ich meranie síl s profesionálnymi vojakmi.



Registrácia na The Race je možná online, a to na webe theraceobstacle.com. V prípade voľnej kapacity aj osobne na mieste. Diváci majú vstup na podujatie zadarmo.



Podujatie sa koná s podporou Košického samosprávneho kraja (KSK). „Krásna Hôrka bývala tradičným ťahúňom cestovného ruchu v našom kraji. Požiar, ktorý v roku 2012 zachvátil hrad, však negatívne poznačil nás všetkých. The Race je jedno z podujatí, ktorého ambíciou je pritiahnuť do tejto lokality nadšencov športu a ich rodiny,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Organizátori sa od minuloročného prvého ročníka rozhodli časť príjmov zo štartovného venovať na záchranu hradu. Slovenské národné múzeum (SNM) použilo peňažný dar na reštaurovanie obrazu Čiernej Madony, ktorý zdobil hlavný oltár hradnej kaplnky.