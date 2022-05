Pod hradom Šášov postavia ekokemp z recyklovaných lodných kontajnerov

Na snímke miesto, kde bude stáť eko kemp v Šášovskom Podhradí v okrese Žiar nad Hronom 11. mája 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Žiar nad Hronom 11. mája (TASR) – Vodácky ekokemp s lodenicou, ktorý má vzniknúť v Žiari nad Hronom priamo pri rieke Hron pod zrúcaninou hradu Šášov, budú tvoriť recyklované lodné kontajnery. Súčasťou areálu bude i požičovňa bicyklov a lodí. Na stredajšom brífingu o tom v areáli budúceho ekokempu informoval primátor mesta Peter Antal.Ekologický kemp v mestskej časti Šášovské Podhradie má byť určený pre karavany i stany, no nachádzať sa tu bude aj glempingové ubytovanie.priblížil Antal.Hlavným cieľom projektu je podporiť cestovný ruch v meste a jeho okolí, ekokemp pritom vznikne na dlhodobo nevyužívaných mestských pozemkoch, ktorých súčasťou je i niekdajšie futbalové ihrisko.uviedol Antal. Ako dodal, ekokemp by mal byť pre turistov k dispozícii už počas budúceho leta.Architektonickú štúdiu k projektu pre mesto vypracovalo štúdio Totalstudio, ktorého návrh je inšpirovaný funkčnosťou a flexibilitou švajčiarskeho vojenského noža. Nosným prvkom areálu má byť drevená lávka, na ktorú sa budú napájať jednotlivé objekty kempu. Aktuálne mesto pracuje na príprave projektovej dokumentácie.Samospráva verí, že ekokemp pri rieke Hron dokáže prilákať domácich i zahraničných turistov, ťažiť chcú i z blízkosti banských miest Kremnica a Banská Štiavnica.povedal viceprimátor mesta a krajský poslanec Ladislav Kukolík. Ako dodal, vodáctvo je na Slovensku obľúbené, no problémom je chýbajúca turistická infraštruktúra.Myšlienku vytvorenia ekologického vodáckeho kempu minulý týždeň podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý pre tento projekt vyčlenil sumu 150.000 eur. Celkový rozpočet projektu pritom samospráva odhaduje na približne 300.000 eur.