Pod jednou strechou nájdu zdravotne znevýhodnení pomoc a rady

Banská Bystrica 24. mája (TASR) - Pre všetkých ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom pripravilo mesto Banská Bystrica pilotné podujatie Pod jednou strechou, ktoré sa koná v stredu na Námestí SNP. Až do 18.00 h sú záujemcom k dispozícii inštitúcie, ktoré sa venujú sociálnemu poradenstvu a pomáhajú zdravotne znevýhodneným a postihnutým ľuďom.



"Našou snahou bolo zorganizovať jeden deň, v rámci ktorého poskytneme všetkým záujemcom potrebné informácie na jednom mieste. Dozvedia sa o všetkom, čo môžu vo svojej konkrétnej situácii robiť, ako postupovať, čo by mohli využívať a ako im vieme pomôcť. Cieľom je, aby nemuseli chodiť od jedného úradu k druhému. A aj napriek tomu, že v dnešnej dobe funguje elektronizácia, osobný kontakt je vždy iný. Zároveň budú vypisovať žiadosti priamo na mieste a naši zamestnanci ich následne doručia priamo do podateľne jednotlivých úradov," priblížila vedúca odboru sociálnych vecí banskobystrického magistrátu Ivana Kružliaková.



Medzi účastníkmi podujatia nechýbajú spoločnosti, ktoré poskytujú kompenzačné pomôcky. Predstavia aj systémy, napríklad SOS náramky na ruky či stimulátory pri rôznych ochoreniach. Zastúpené sú domovy sociálnych služieb i zariadenia pre seniorov a podporovaného bývania, ako aj mimovládne organizácie. Ide o občianske združenia a neziskové organizácie, ako Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, SPOZA, Centrum včasnej intervencie, Zväz diabetikov Slovenska, Spoločnosť Parkinson Slovensko, PONS a ďalšie.



"Som rád, že sme sa vydali touto cestou a organizujeme podujatie, ktoré v takomto rozsahu v našom meste ešte nikdy predtým nebolo. Záujemcovia od všetkých poskytovateľov získajú prehľad o tom, čo môžu robiť, a tiež dostanú cenné rady, ako svoju životnú situáciu riešiť. Verím, že mnohí nájdu práve počas tohto podujatia potrebnú pomoc," zdôraznil primátor Ján Nosko.