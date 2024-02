Pod Kráľovou hoľou chystajú 18-kilometrový skialpinistický prechod

Liptovská Teplička 2. februára (TASR) - O tri týždne sa pod Kráľovou hoľou uskutoční druhý ročník skialpinistického prechodu Kráľovská 18, registráciu spustia v sobotu 3. februára. Organizátor Erik Ševčík pre TASR uviedol, že podujatie sa uskutoční 24. februára. Okrem skialpinistov sa na ňom môžu zúčastniť aj bežkári s "backcountry" bežkami s pásmi.



"Nie sú to preteky, je to prechod pre všetkých priaznivcov skialpinizmu. Trasa vedie krásnym pohorím na hranici Nízkych Tatier s výhľadom na Kráľovu hoľu a Vysoké Tatry a je dlhá 18 kilometrov," priblížil Ševčík. Štart je v obci Vernár, účastníci budú mať tri stanovištia na občerstvenie, posledné z nich je v cieľovej stanici v Liptovskej Tepličke.



V oblasti je podľa organizátora vždy dostatok snehu, takže podmienky na skialpinizmus by tam mali byť vhodné aj v závere februára. Prevažná väčšina trasy prechádza lesom. "Ide sa striktne len po turistickej trase, keďže ide o lokalitu s výskytom nášho vzácneho hlucháňa," upozornil Ševčík. Prechod podľa neho zdolajú aj menej zdatní skialpinisti, tí najskúsenejší by ho mohli zvládnuť za približne tri hodiny. Pokiaľ si účastníci netrúfajú na celých 18 kilometrov, môžu sa časť trasy odviezť lanovkou v stredisku vo Vernári a ušetriť tak pár výškových metrov.



"Rozhodli sme sa to zorganizovať najmä preto, že ide o naozaj nádherný chodník, a možno aj pre ľudí, ktorí si netrúfajú zdolať ho sami. Celá trasa je značkovaná, takže je vhodná aj pre tých, ktorí sa nevedia orientovať v teréne," ubezpečil organizátor. Motiváciou podľa neho môže byť aj zberateľská medaila, ktorú dostane každý jeden účastník. Odmena z každého ročníka má síce iný a originálny tvar, jednotlivo však do seba zapadajú. Záujemcovia sa môžu registrovať online na stránke www.adventoura.eu.