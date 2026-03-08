< sekcia Regióny
Pod Krásnou Hôrkou vyzbierali pre dievčatko so vzácnym ochorením 857 €
Freivolt doplnil, že výťažok 857 eur bol odovzdaný priamo na podujatí formou certifikátu malej Noémi, ktorá trpí ultravzácnym genetickým ochorením.
Autor TASR
Krásnhorské Podhradie 8. marca (TASR) - Pod Hradom Krásna Hôrka sa v sobotu (7. 3.) stretli desiatky bežcov a krokujúcich, aby spoločne pomohli malej Noémi so vzácnym ochorením. Konal sa tam nultý ročník komunitného charitatívneho behu Kroky pre Noémi: Beh za Krásnu Hôrku 2026, počas ktorého vyzbierali celkom 857 eur. TASR o tom informoval hlavný organizátor podujatia Daniel Freivolt.
„Na štart sa postavilo 38 bežcov, pričom najväčšie zastúpenie mali bežci z Rožňavy a Krásnohorského Podhradia. Na behu sa zúčastnilo päť dvojčlenných rodín, čo podčiarklo komunitný charakter celého podujatia,“ uviedol Freivolt.
Priblížil, že štafetová prechádzka pozostávala z piatich virtuálnych tímov, každý absolvoval 14 krát jeden kilometer, čím virtuálne prekonali dokopy 77 kilometrov. „Spolu účastníci prekonali 267 kilometrov - z toho 190 kilometrov bežeckých a 77 kilometrov chôdzou,“ dodal.
Najmladší účastník sa narodil v roku 2011, najstarším bol legendárny slovenský maratónec Ondrej Pozman narodený v roku 1946, ktorý v marci štartuje na majstrovstvách Európy veteránov v Toruni.
Freivolt doplnil, že výťažok 857 eur bol odovzdaný priamo na podujatí formou certifikátu malej Noémi, ktorá trpí ultravzácnym genetickým ochorením. „Každý kilometer bol darom. Ľudia z regiónu dokázali, že dobro tu žije,“ vyjadril Freivolt.
Podujatie zorganizovalo združenie Freilife Community v spolupráci s partnermi, medzi ktorými bola aj obec Krásnohorské Podhradie. Súčasťou podujatia bolo i bezplatné diagnostické meranie tela, ktoré absolvovalo 12 účastníkov. Meranie zabezpečila Freilife Community ako súčasť svojej misie - pohyb a zdravie pre každého.
„Na štart sa postavilo 38 bežcov, pričom najväčšie zastúpenie mali bežci z Rožňavy a Krásnohorského Podhradia. Na behu sa zúčastnilo päť dvojčlenných rodín, čo podčiarklo komunitný charakter celého podujatia,“ uviedol Freivolt.
Priblížil, že štafetová prechádzka pozostávala z piatich virtuálnych tímov, každý absolvoval 14 krát jeden kilometer, čím virtuálne prekonali dokopy 77 kilometrov. „Spolu účastníci prekonali 267 kilometrov - z toho 190 kilometrov bežeckých a 77 kilometrov chôdzou,“ dodal.
Najmladší účastník sa narodil v roku 2011, najstarším bol legendárny slovenský maratónec Ondrej Pozman narodený v roku 1946, ktorý v marci štartuje na majstrovstvách Európy veteránov v Toruni.
Freivolt doplnil, že výťažok 857 eur bol odovzdaný priamo na podujatí formou certifikátu malej Noémi, ktorá trpí ultravzácnym genetickým ochorením. „Každý kilometer bol darom. Ľudia z regiónu dokázali, že dobro tu žije,“ vyjadril Freivolt.
Podujatie zorganizovalo združenie Freilife Community v spolupráci s partnermi, medzi ktorými bola aj obec Krásnohorské Podhradie. Súčasťou podujatia bolo i bezplatné diagnostické meranie tela, ktoré absolvovalo 12 účastníkov. Meranie zabezpečila Freilife Community ako súčasť svojej misie - pohyb a zdravie pre každého.