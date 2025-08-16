Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
Pod Krížnou pomáhali cyklistovi, utrpel viaceré tržné poranenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do terénu vyrazil profesionálny aj dobrovoľný horský záchranár z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra - Donovaly.

Autor TASR
Banská Bystrica 16. augusta (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) zasahovala v sobotu napoludnie na hrebeni Veľkej Fatry. Ich pomoc potreboval 45-ročný cyklista, ktorý si pádom na bicykli pod Krížnou spôsobil viaceré tržné poranenia končatín a brušnej dutiny. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.

Do terénu vyrazil profesionálny aj dobrovoľný horský záchranár z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra - Donovaly. Po príchode na miesto pacienta ošetrili a terénnym vozidlom HZS transportovali do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
