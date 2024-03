Pod Kubínskou hoľou očakávajú nával voličov popoludní

Dolný Kubín 23. marca (TASR) - Nával voličov očakávajú vo volebnej miestnosti pod Kubínskou hoľou v Dolnom Kubíne najmä v popoludňajších hodinách. V stredisku sa totiž v deň prezidentských volieb koná športové podujatie. Pre TASR to uviedla predsedníčka volebnej komisie v Dolnom Kubíne - Beňovej Lehote Renáta Letoštiaková.



Zhodnotila, že dopoludnia zatiaľ prišiel voliť relatívne nízky počet ľudí. "Nápor čakáme po skončení pretekov, ktoré sú na Kubínskej holi. Museli sme radnicu požiadať o viac obálok a viac hlasovacích lístkov. Môžu k nám prísť aj ľudia s volebnými preukazmi, máme dostatok všetkého," ubezpečila Letoštiaková.



Z dolnokubínskej radnice informovali, že všetkých 18 volebných miestností v meste otvorili načas, volebná účasť bola dopoludnia nižšia. Komplikácie zatiaľ nezaznamenali. Po posledných voľbách jednu z volebných miestností presunuli zo železničnej stanice na Bysterci do budovy okresného stavebného bytového družstva.



Radnica eviduje celkom 14.366 oprávnených voličov s trvalým pobytom v meste. Vydali 623 hlasovacích preukazov.



Voliči si vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide o šiestu priamu voľbu hlavy štátu. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.