Pod Martinskými hoľami mali už napoludnie 20-percentnú účasť

Martin 8. júna (TASR) - Kým väčšina z 52 volebných miestností v Martine je situovaná v školských budovách, volebná komisia pre okrsok s poradovým číslom 40 pravidelne nachádza útočisko v areáli autokempingu Turiec pod Martinskými hoľami. Do tunajšej chaty prišlo počas sobotňajšieho dopoludnia voliť nových europoslancov takmer 150 voličov. TASR o tom informovala členka volebnej komisie Zuzana Pavlíčková.



"V našom volebnom okrsku je vo voličských zoznamoch zapísaných 670 oprávnených voličov, z ktorých v priebehu úvodných piatich hodín volieb prišlo odvoliť 120. K nim treba prirátať 26 ľudí, ktorí prišli voliť s voličskými preukazmi. Na pravé poludnie sme tak mali viac ako dvadsaťpercentnú účasť," priblížila Pavlíčková.



Sobotňajšie slnečné počasie podľa jej slov ešte zvýšilo účasť cezpoľných voličov. "Sú to ľudia, ktorí chodia do nášho regiónu za krásami prírody. Chodia na chaty na Martinských holiach a prichádzajú z rôznych oblastí Slovenska. Dnes prišli voliť ľudia z Bratislavy, zo Šale, Zlatých Moraviec, ale napríklad aj z Margecian na východe Slovenska," uviedla Pavlíčková.



V čase našej návštevy volebnej miestnosti prišiel napríklad voliť aj dôchodcovský pár z Prešova, ktorý je v Martine na návšteve u dcéry. Tesne pred nimi vhodila obálku s hlasovacím lístkom do volebnej urny aj pani Anna. Tá to má z domu k autokempingu pár desiatok metrov. "Nerozlišujem medzi tým, či sú to voľby prezidentské, parlamentné, alebo teraz európske. Každý raz idem voliť, pretože je to moja občianska povinnosť. Pokiaľ žijem, absolvujem každé voľby," poznamenala pani Anna.



Členovia volebnej komisie sa zhodli, že tohtoročná účasť v ich volebnom okrsku by mohla presiahnuť 30 percent. "Už o siedmej tu mávame prvých voličov a nenudíme sa ani v priebehu dňa, ľudia prichádzajú v pravidelných intervaloch. A musím povedať po skúsenostiach z predošlých volieb, že prídu aj v posledných minútach tesne pred zatvorením miestnosti, keď schádzajú z Martinských holí, a stihnú si ešte splniť občiansku povinnosť," uzavrela Pavlíčková.