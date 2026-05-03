Pod Martinskými hoľami sa zranil cyklista, zasahoval vrtuľník

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Martin 3. mája (TASR) - Vážne zranenia utrpel v nedeľu popoludní na cyklotrase medzi Martinskými hoľami a Sedlom za Hradišťom 26-ročný cyklista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Muž v rýchlosti narazil do rampy, pričom si spôsobil vážne poranenia oboch horných končatín, tržné poranenie na hlave a tiež úraz dolnej končatiny. „Záchranná zdravotná služba bezodkladne vyslala na miesto posádku leteckých záchranárov zo Žiliny. Horský záchranár z oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach sa po príchode zapojil do ošetrovania pacienta a prípravy jeho transportu,“ priblížila HZS.

Doplnila, že po medzipristátí na heliporte Martinské hole bol pacient v stabilizovanom zdravotnom stave prevezený do nemocničného zariadenia.
