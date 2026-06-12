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Pod Mostom Apollo v Bratislave má vyrásť nový skatepark
Nový skatepark avizoval bratislavský magistrát aj v podmostí pod nadjazdom na Panónskej ceste v Petržalke, na výstupnej strane električkovej zastávky Južné mesto.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Pod Mostom Apollo v Bratislave má vyrásť nový skatepark. Nachádzať sa má na ružinovskej strane podmostia Apollo. S prácami sa má začať v najbližších týždňoch. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.
„Bude to skatepark, ktorý bude dopĺňať to, čo existuje pod Mostom SNP,“ konštatuje Vallo.
Farebnosťou má byť podobný Skateparku Janka Kráľa, realizovať ho má rovnaké architektonické štúdio, zároveň má byť iný. Má mať dva bazény, rampu a ďalšie skejtové prvky, ako aj „tanečný“ parket s vypuklými zrkadlami. S prácami sa má podľa primátora začať v lete, dokončený má byť na jeseň.
Nový skatepark avizoval bratislavský magistrát aj v podmostí pod nadjazdom na Panónskej ceste v Petržalke, na výstupnej strane električkovej zastávky Južné mesto. Podobný má byť tiež tomu pod Mostom SNP.
„Bude to skatepark, ktorý bude dopĺňať to, čo existuje pod Mostom SNP,“ konštatuje Vallo.
Farebnosťou má byť podobný Skateparku Janka Kráľa, realizovať ho má rovnaké architektonické štúdio, zároveň má byť iný. Má mať dva bazény, rampu a ďalšie skejtové prvky, ako aj „tanečný“ parket s vypuklými zrkadlami. S prácami sa má podľa primátora začať v lete, dokončený má byť na jeseň.
Nový skatepark avizoval bratislavský magistrát aj v podmostí pod nadjazdom na Panónskej ceste v Petržalke, na výstupnej strane električkovej zastávky Južné mesto. Podobný má byť tiež tomu pod Mostom SNP.