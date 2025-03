Pod Mostom SNP sa začína rekonštrukcia nástupného priestoru na UFO

Bratislava 4. marca (TASR) - Spoločnosť Zemegula, prevádzkovateľ reštaurácie a vyhliadky UFO na Moste SNP v Bratislave, začína s rekonštrukciou nástupného priestoru pod Mostom SNP v Petržalke. Stavebné práce na odstránenie jeho havarijného stavu avizuje na základe povolenia a dohody s hlavným mestom i pamiatkarmi.



"Po dohode s magistrátom a krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) sa začína realizácia stavebných úprav na odstránenie havarijného stavu nástupného priestoru, povolená stavebným povolením," informuje spoločnosť.



Spoločnosť očakáva, že projekt by mal byť dokončený do konca októbra. Projektom chce skvalitniť infraštruktúru v okolí Mosta SNP a návštevníkom poskytnúť lepší a komfortný vstup do jednej z dominánt hlavného mesta. Zhotoviteľom stavebných prác má byť firma Ingsteel.



Na nástupnom priestore realizovala firma Zemegula ešte v roku 2018 časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu. Počas nich stavebník odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na most vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.



Štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a čakalo sa na rozhodnutie úradov. Mesto požiadalo stavebníka, aby vypracoval a predložil nový architektonický návrh s minimalistickým zásahom do architektúry mosta a v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.



V roku 2022 hlavné mesto informovalo, že s prevádzkovateľom našlo riešenie a priestor, kde sa v minulosti začalo stavať cyklistické a turistické centrum, obnovia. Rekonštrukcia má brať ohľad na jedinečnú architektúru mosta. Dielo má byť zároveň následne bezplatne odovzdané mestu.