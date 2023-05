Pod Mostom SNP v Petržalke by mal pribudnúť skatepark

Bratislava 8. mája (TASR) - Pod Mostom SNP v bratislavskej Petržalke by mal pribudnúť skatepark. Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na dodávateľa stavebných prác za viac ako 340.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmetom zákazky je rekonštrukcia špecifického verejného priestoru v lokalite pod Mostom SNP. V rámci prác sa majú zrekonštruovať spevnené a vybudovať nové plochy, rovnako tak viaceré monolitické, betónové a oceľové prekážky i mobiliár. Súčasťou má byť aj riešenie dažďového odvodnenia.



Projekt vybudovania skateparku pod Mostom SNP je súčasťou Živých námestí, teda programu obnovy verejných priestorov Bratislavy. Filozofiou revitalizácie daného územia je zapojiť do tohto verejného priestoru viacero funkcií vrátane skejtbordingu. Okrem skejtbordistov by v ňom mohli jazdiť cyklisti, inlajnisti i kolobežkári. Vybudované je tam už "cvičko".



Lehota na predkladanie ponúk je do 17. mája.