Pod mostom v Prešove sa zrútili stavebné podpery
Vzhľadom na prebiehajúce práce a zároveň nepriazeň počasia došlo k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie podpier.
Autor TASR
Prešov 17. mája (TASR) - Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, most poškodený nie je.
„Vzhľadom na prebiehajúce práce a zároveň nepriazeň počasia došlo k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie podpier. Šlo však iba o podpery zhotoviteľa, ktoré využíval na betónovacie práce. Tieto podpery neslúžia ako opora mosta samotného,“ uviedol Hudák.
Ako ďalej povedal, most má betónový pilier, ktorý je stabilný a v týchto chvíľach mu nehrozí zrútenie.
