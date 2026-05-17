Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Regióny

Pod mostom v Prešove sa zrútili stavebné podpery

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Vzhľadom na prebiehajúce práce a zároveň nepriazeň počasia došlo k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie podpier.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 17. mája (TASR) - Pod jedným z mostov v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová došlo následkom nepriaznivého počasia k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie stavebných podpier. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, most poškodený nie je.

„Vzhľadom na prebiehajúce práce a zároveň nepriazeň počasia došlo k naplaveniu drevín, ktoré spôsobili poškodenie podpier. Šlo však iba o podpery zhotoviteľa, ktoré využíval na betónovacie práce. Tieto podpery neslúžia ako opora mosta samotného,“ uviedol Hudák.

Ako ďalej povedal, most má betónový pilier, ktorý je stabilný a v týchto chvíľach mu nehrozí zrútenie.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy