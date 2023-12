ZRADNÁ NÁMRAZA: Podpísala sa pod nehodu na R1

Nitra 18. decembra (TASR) - Dvaja ľudia utrpeli zranenia rôzneho rozsahu pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok v ranných hodinách na rýchlostnej ceste R1 v smere od Zlatých Moraviec do Nitry. Pravdepodobne sa pod ňu podpísala námraza na ceste, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič vozidla Škoda Octavia pravdepodobne dostal s vozidlom šmyk, následkom čoho narazil do zvodidiel. Odtiaľ ho odrazilo do pravého jazdného pruhu, kde došlo k zrážke s prechádzajúcim vozidlom Škoda Kodiaq. Auto Škoda Kodiaq sa prevrátilo na pravý bok a šúchalo sa približne 100 metrov po vozovke, opísala priebeh nehody polícia.



Doposiaľ neurčené zranenia utrpel pri nehode 21-ročný vodič Škody Octavia, jeho 20-ročná spolujazdkyňa sa ťažko zranila. Bez zranení z nehody vyviazol 43-ročný vodič Škody Kodiaq.



Následkom dopravnej nehody došlo v uvedenom úseku aj k škodovej udalosti ďalších dvoch vozidiel. Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia a jej presná príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.