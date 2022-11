Pod Oravským hradom budú prvýkrát vianočné trhy s remeselníkmi

Oravský Podzámok 29. novembra (TASR) – Vianočné trhy s remeselníkmi sa tento rok prvýkrát uskutočnia pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku. Pripravujú ich na posledný adventný víkend, a to od piatka 16. decembra do nedele 18. decembra. TASR o tom v utorok informoval Ondrej Šeliga, manažér Miestnej akčnej skupiny Orava, ktorá je spoluorganizátorom podujatia.



"Lokálni výrobcovia budú prezentovať originálne produkty a nápady na darčeky zhotovené so zmyslom pre detail. Do programu sme zaradili harmonikára, Oravských richtárov, "repete", ale aj ďalšie folklórne skupiny. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu, pečenie vianočných oblátok, koledy, betlehem, vystúpenie sokoliarov i na zvieratká," povedal Šeliga.



Doplnil, že v Oravskom Podzámku nebude chýbať ani predaj keramiky, byliniek, včelích produktov, medovníkov a vianočných ozdôb. Organizátori chcú podľa Šeligu návštevníkom priniesť nielen atmosféru trhov pod hradom, ale najmä navodiť predvianočnú náladu s kultúrnym programom. Podotkol, že štvrtá adventná nedeľa sa zameria špeciálne na deti.