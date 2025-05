Pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici sa v nedeľu pobeží

Banská Bystrica 4. mája (TASR) - V Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici sa v nedeľu uskutoční prvý ročník športového podujatia pod názvom #BystricaBezBariér. Projekt je podľa jeho organizátorov výnimočný tým, že sa na ňom stretnú ľudia so zdravotným znevýhodnením s tými, ktorí nemusia prekonávať denne rôzne bariéry, aby si spoločne užili športovo-kultúrne popoludnie.



Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková informovala, že súčasťou podujatia bude aj celosvetový charitatívny beh Wings for Life World Run, ktorý odštartuje o 13.00 h. „Bežci spolu s vozičkármi budú spoločne naháňať kilometre pre dobrú vec spolu s ďalšími tisíckami bežcov na celom svete, ktorí pobežia v rovnakom čase,“ podotkla hovorkyňa.



Pre bežcov a vozičkárov na trati bude pripravené občerstvenie a po dobehnutí v cieli účastnícka medaila. Všetky príspevky a vstupné poplatky spojené s registráciou do globálneho podujatia pre bežcov aj pre účastníkov na vozíku Wings for Life poputujú priamo na výskumné projekty v oblasti poranení miechy.



Tomáš Dittrich za organizátorov uviedol, že okrem samotného behu na podporu výskumu poranení miechy pripravujú pre všetkých aj sprievodný program, hudobné kapely, gastrozónu, skákací hrad pre deti a ďalšie aktivity.