Pod Poľanou otvorili nový lesný park zbojníka Paľa Demikáta

Klokoč 18. októbra (TASR) - Históriu, prírodu i život podpolianských ľudí prepája nový park zbojníka Paľa Demikáta v obci Klokoč v Detvianskom okrese. Priestor pomenovaný po historickej osobnosti, ktorá v dedine žila, otvorili v stredu pre verejnosť.



Tvoria ho vybudovaná lesná trasa s informačnými bodmi. "Chceli sme dať chodníku príbeh, tak som zložil päť básní. Posledná je ľudová pieseň," povedal TASR starosta Klokoča Radoslav Hruška. Dodal, že turisti si počas prechádzky môžu užiť aj výhľad z rebríka, ktorý vedie do neba. Vysoko v korunách stromov tiež na nich čaká zbojník, čo je osadená figúra v kroji.



Ako dodal, začiatok chodníka je v obci na mieste, kde si ľudia chodia po medokýš. Tam môžu podľa starostu zaparkovať a vydať sa na nenáročnú trasu do lesa. Návštevníkov po parku prevedú smerové šípky a tabule. Súčasťou sú lavičky na sedenie i miesto na piknik. Keďže chodník vedie pomedzi stromy, záujemcom sa odporúča vydať sa na ňu v pevnej vysokej alebo turistickej obuvi. Trasu zvládnu aj rodiny s malými deťmi i seniori.



Podľa starostu o Paľovi Demikátovi hovoria archívne záznamy. V 19. storočí bol jeho otec nočný strážnik a syn s ním chodil do služby. Písané teda o ňom je, že vtedy stratil strach z večera i z tmy. Potom ako mladý začal pôsobiť s partiou, z časti Pliešovce a Sása. Poznamenal, že to bol to piaty najvýznamnejší zbojník, ktorý pôsobil na Slovensku.



Uskutočnenie projektu bolo zabezpečené s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja. Bolo to cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, ktorá prispela sumou 10.000 eur. Príspevok 5000 eur dala obec Klokoč.