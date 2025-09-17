< sekcia Regióny
Pod Poľanou sa opäť predstavia heligonkári z celého Slovenska
Heligónku, gombíkovú ťahaciu harmoniku doplnenú o zosilnenú basovú časť, predstavia jej nadšenci vo viacerých scénických programoch.
Autor TASR
Detva 17. septembra (TASR) - V obci Korytárky v Detvianskom okrese sa po roku opäť predstavia heligonkári. Pod Poľanou sa v sobotu 20. septembra zídu fanúšikovia folklóru a ľudových tradícií na 31. ročníku Celoslovenskej prehliadky heligonkárov. TASR o tom informoval organizátor Roman Malatinec.
Heligónku, gombíkovú ťahaciu harmoniku doplnenú o zosilnenú basovú časť, predstavia jej nadšenci vo viacerých scénických programoch. Budú na amfiteátri Pod vŕbou, začiatok prvého programu organizátori naplánovali na 14.30 h a predstavia sa v ňom heligonkári z regiónov Slovenska.
Druhý program s názvom Dolu v Korytárkach sa začne o 17.30 h. Svoje umenie a lásku k tradíciám predvedú heligonkári z Podpoľania. Okrem nich dostanú priestor aj umelecké folklórne súbory a skupiny. Divákov prídu zabaviť Kmotry a kmotrovia z Detvy a Folklórny súbor Detva. Večerné predstavenie venujú organizátori rodáčke z Korytárok, speváčke ľudových piesní Anne Šatanovej. Bude to pri príležitosti jej životného jubilea.
Sprievodnými podujatiami budú výstava heligónok v korytárskom kultúrnom dome i rozhovory s výrobcami z Podpoľania. Pred kultúrnym domom bude popoludní aj škola hry na heligónke pre deti. Súčasťou akcie budú tvorivé aktivity pre deti.
Korytárky sú bohaté na tradičnú ľudovú kultúru, ktorú si dodnes zachovávajú ako svoje najvzácnejšie bohatstvo. Môžu sa pýšiť hudobníkmi a umelcami slovenského kultúrneho a verejného života, ktorí reprezentujú svoje rodisko. „Heligónka nechýba v Korytárkach na oslavách, zabíjačkách a nájdete ju v každom druhom dome,“ objasnil Malatinec. Aj súčasný ročník celoslovenskej prehliadky je na počesť zosnulého Matúša Mittera, heligonkára z Korytárok. Ten založil aj toto podujatie.
V piatok (19. 9.) večer pred heligonkármi bude v amfiteátri Pod vŕbou v Korytárkach Vidiečanova Habovka. Bude to regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých. Metodička pro folklór Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene Viktória Grešková spomenula, že sa predstavia speváci z okresov Zvolen, Detva a Krupina.
