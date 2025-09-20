< sekcia Regióny
Pod Poľanou sa po roku opäť predstavia heligonkári z celého Slovenska
Autor TASR
Detva 20. septembra (TASR) - V obci Korytárky v Detvianskom okrese sa po roku opäť predstavia heligonkári. Pod Poľanou sa v sobotu zídu fanúšikovia folklóru a ľudových tradícií na 31. ročníku Celoslovenskej prehliadky heligonkárov. TASR o tom informoval organizátor Roman Malatinec.
Heligónku, gombíkovú ťahaciu harmoniku doplnenú o zosilnenú basovú časť, predstavia jej nadšenci vo viacerých scénických programoch. Budú na amfiteátri Pod vŕbou, začiatok prvého programu organizátori naplánovali na 14.30 h a predstavia sa v ňom heligonkári z regiónov Slovenska.
Druhý program s názvom Dolu v Korytárkach sa začne o 17.30 h. Svoje umenie a lásku k tradíciám predvedú heligonkári z Podpoľania. Okrem nich dostanú priestor aj umelecké folklórne súbory a skupiny. Divákov prídu zabaviť Kmotry a kmotrovia z Detvy a Folklórny súbor Detva. Večerné predstavenie venujú organizátori rodáčke z Korytárok, speváčke ľudových piesní Anne Šatanovej. Bude to pri príležitosti jej životného jubilea.
Sprievodnými podujatiami sú výstava heligónok v korytárskom kultúrnom dome i rozhovory s výrobcami z Podpoľania. Pred kultúrnym domom pripravili aj školu hry na heligónke pre deti. Súčasťou akcie sú tvorivé aktivity pre deti, ktoré organizuje Centrum tradičnej kultúry v Detve.
Korytárky sú bohaté na tradičnú ľudovú kultúru, ktorú si dodnes zachovávajú ako svoje najvzácnejšie bohatstvo. Môžu sa pýšiť hudobníkmi a umelcami slovenského kultúrneho a verejného života, ktorí reprezentujú svoje rodisko. „Heligónka nechýba v Korytárkach na oslavách, zabíjačkách a nájdete ju v každom druhom dome,“ objasnil Malatinec. Aj súčasný ročník celoslovenskej prehliadky je na počesť zosnulého Matúša Mittera, heligonkára z Korytárok. Ten založil aj toto podujatie, neskôr ho začalo organizovať občianske združenie Javorie.
