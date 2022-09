Pod Poľanu sa po prestávke opäť vracajú tradičné Dni mesta Detva

Detva 29. septembra (TASR) – Pod Poľanu sa po prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu opäť vracajú tradičné Dni mesta Detva. Podujatie, ktoré počas prvého októbrového víkendu prinesie folklór, jarmok i výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Samospráva o programe informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Hovorca Detvy Milan Suja pre TASR uviedol, že pre pandémiu nového koronavírusu nebola táto kultúrna akcia v roku 2020. "Vlani ju už mesto zorganizovalo, aj keď nie v obvyklom rozsahu. Tradičný jarmok remesiel na Námestí SNP museli pre platné opatrenia zrušiť," podotkol s tým, že aj hlavný kultúrny program bol iba na nádvorí domu kultúry.



Pri príležitosti 150. výročia úmrtia básnika Andreja Sládkoviča a Dní mesta Detva zorganizovali v stredu (28. 9.) v Podpolianskom múzeu besedu o diele a živote tohto básnika. Odborný pracovník krupinského múzea a historik Miroslav Lukáč ho návštevníkom pripomenul svojou prednáškou. "Výnimočný bol vo viacerých oblastiach. Boli to znalosť filozofie, jazykov a kultúry, čo sa odrazilo aj v jeho ľúbostnej básni Marína," povedal pre TASR s tým, že najpoužívanejším slovom v Maríne je slovo krása. "Človek by si pomyslel, že je to slovo láska. Nie je to však telesná krása, je to krása ducha a morálnosť. V takomto kontexte uvažoval Andrej Sládkovič," zdôraznil.



Mesto pripomína, že do Podpolianskeho múzea sa môžu prísť ľudia pozrieť aj cez víkend. Otvorené budú stále expozície a aj výstavy. V múzeu pokračuje expozícia, ktorej súčasťou sú fujary, gajdy, píšťalky i strunové nástroje. Záujemcovia si tiež môžu vo dvore múzea pozrieť exteriérovú expozíciu detvianskych drevených vyrezávaných krížov. Pochádzajú z druhej polovice 20. storočia. K dispozícii bude aj výstava ženských záster z Podpoľania.



Nedeľné Dni mesta Detva budú pokračovať svätou omšou, popoludní naplánovali organizátori záverečný program. V rámci detvianskej folklórnej nedele vystúpia ľudové kolektívy z Detvy.